Apple TV 4K (2022): è potente quanto una PlayStation 5?

Pochi giorni fa, la nuova Apple TV 4K è arrivata sul mercato internazionale. A pochi giorni di distanza dal suo debutto, veniamo a conoscenza degli ultimi aggiornamenti apportati dalla compagnia di Cupertino in merito. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 e dai test del sito FlatpanelsHD scopriamo che questo set-box smart può essere equiparato ad una console di gioco next-gen come la PlayStation 5. Non ci credete? Continuate a leggere per scoprirlo. Intanto vi segnaliamo che è presente su Amazon a soli 169,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo.

Il processore Apple Bionic A15 in questione dispone di una GPU a 4 core e non a 5 core (come abbiamo invece nell’iPhone 13 Pro del 2021). Parliamo di una versione leggermente “castrata” del processore per melafonini di ultima generazione. Il salto prestazione però è evidente: rispetto alla vecchia iterazione con A12, qui notiamo che è il 40% più veloce dello scorso anno. L’azienda afferma che è più veloce di un 50% ma questo scarto di performance potrebbe essere legato alla differente modalità di test. Qui non c’è la ventola e quindi si ha un’estetica più compatta e contenuta ma non è un male. Il modello fanless non rinuncia a nulla. Ecco le parole di Flatpanels HD in merito:

Per quanto concerne le differenze e le somiglianze con le console gaming next-gen come PS5 e Xbox SOne, leggiamo:

La CPU in A15 Bionic è molto, molto più veloce delle console di gioco della generazione precedente come Xbox One e PlayStation 5. Il core delle prestazioni della CPU dell’A15 è anche significativamente più veloce del core della CPU di PS5 (prestazioni single-core), ma PS5 va avanti in multi -prestazioni core perché ha 8 core invece di 5 core nella versione Apple TV di A15.

Per quanto riguarda la GPU, Apple TV 4K (2022) sulla carta supera 1 TFlops di prestazioni grafiche ma quanto non è chiaro in quanto non ci sono informazioni sulla GPU o app di benchmark disponibili per tvOS. In termini di prestazioni TFlops, non può ancora eguagliare le console di gioco di ultima generazione come Xbox One e ha solo la metà della quantità di RAM (4 GB contro 8 GB).

D’altra parte Apple TV 4K (2022) ha una RAM molto più veloce ed è dotata di un SSD NVMe molto veloce a differenza del disco rigido della vecchia scuola nelle console di ultima generazione. Stiamo iniziando ad arrivare a un punto in cui i giochi Xbox One e PS4 dovrebbero, in teoria, essere giocabili su Apple TV senza troppi compromessi”.