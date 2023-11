Apple TV 4K (128 GB): l'accessorio INDISPENSABILE

Oggi vi parleremo di un dispositivo per l’intrattenimento multimediale da salotto perfetto per chi possiede un ecosistema di casa Apple. Ci riferiamo alla Apple TV 4K di terza generazione che, nell’iterazione che vi proponiamo adesso, ha una capacità di archiviazione di 128 GB, e ciò implica spazio sufficiente per conservare una vasta libreria di app, giochi, e contenuti multimediali ad alta risoluzione. Grazie alle offerte di Amazon lo troverete a soli 189,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché è indispensabile per moltissimi utilizzi. Scopriamo di più nell’articolo completo.

Apple TV 4K: ecco perché comprarla

La Apple TV 4K supporta l’High Dynamic Range (HDR) e il Dolby Vision, creando così immagini nitide dai colori vibranti e dai dettagli sorprendenti. Ogni film, programma TV o gioco prende vita sullo schermo, regalando un’esperienza visiva coinvolgente che vi trasporterà direttamente nel cuore dell’azione.

Sotto la scocca troviamo il potente processore A15 Bionic, lo stesso utilizzato in dispositivi come l’iPhone 13/13 e iPad mini 2021. Prestazioni veloci e fluide con un’esperienza di navigazione, streaming e gaming di altissimo livello. Un grande vantaggio della Apple TV 4K è la sua completa integrazione con l’ecosistema Apple. Potrete accedere facilmente ai vostri acquisti su iTunes, alle vostre app preferite dall’App Store e allo streaming senza soluzione di continuità con Apple Music e Apple TV+. Inoltre, il controllo vocale con Siri semplifica la navigazione e la ricerca di contenuti.

Grazie alla potenza del processore A15 Bionic e alla grafica avanzata, potrete utilizzare la Apple TV come un dispositivo da gaming incredibile; ci sono tanti titoli meravigliosi da scaricare dall’App Store o da giocare online su Apple Arcade. Costa solo 189,00€, spese di spedizione incluse su Amazon, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.