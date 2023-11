Apple TV 4K (128 GB): imperdibile per la vostra casa, compratela adesso

Se state cercando un nuovo accessorio smart per la vostra casa, e magari possedete già un ecosistema di Apple, noi vi suggeriamo di prendere in considerazione l’acquisto della Apple TV 4K che si presenta come un dispositivo di punta, capace di offrire un’esperienza di visione top e di ascolto superiore. Nello specifico, il modello da 128 GB, dotato di porte Wi-Fi e Ethernet, è ora disponibile su Amazon a soli 189,00€ con spedizione inclusa nel prezzo. Non lasciatevela sfuggire.

Apple TV 4K (128 GB): ecco perché dovete comprarla

Il modello da 128 GB della Apple TV 4K offre una generosa quantità di spazio di archiviazione e permette agli utenti di scaricare e conservare un’ampia gamma di app, giochi e contenuti multimediali senza preoccuparsi di esaurire la memoria, vantaggioso per coloro che desiderano una maggiore flessibilità nella gestione del proprio spazio di archiviazione.

Il vero punto di forza di questo box per lo streaming è la sua capacità di offrire contenuti in risoluzione 4K HDR, garantendo una qualità visiva eccezionale. A cosa serve la tecnologia High Dynamic Range (HDR)? Semplice: gestisce una gamma di colori più ampia con contrasti più profondi, e offre un’immagine più realistica e coinvolgente. Inoltre, c’è il supporto per il Dolby Atmos. A bordo troviamo un’interfaccia utente intuitiva che semplifica la navigazione attraverso le app e i contenuti. Il Siri Remote, incluso con il dispositivo, vi permette di controllare il box con comandi vocali. Basta chiedere a Siri di trovare un film, regolare il volume o fornire informazioni sulla trama, e il vostro assistente virtuale sarà pronto ad aiutarvi.

Il modello in offerta su Amazon è dotato di porte sia Wi-Fi che Ethernet; se da un lato il Wi-Fi garantisce la libertà di posizionare la vostra Apple TV ovunque ci sia copertura wireless, l’opzione Ethernet fornisce una connessione stabile e affidabile per garantire un flusso ininterrotto dei tuoi contenuti preferiti senza lag o rallentamenti. A soli 189,00€ la Apple TV 4K è da acquistare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.