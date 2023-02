Apple: tutto pronto per i nuovi iPad Pro con schermo OLED

Apple ha appena ordinato i pannelli OLED per la prossima generazione di iPad Pro del 2024. Le unità verranno fornite da Samsung e LG Display. Quando arriveranno i prossimi tablet della mela? Si parla di un debutto previsto per il prossimo anno, verosimilmente in un evento dedicato di inizio anno.

iPad Pro (2024): cosa sappiamo ad oggi?

Il portale di Business Korea afferma che l’OEM di Cupertino ha appena effettuato i primi ordini per i nuovi schermi OLED da 10,9 e 12,99 pollici destinati alla generazione (2024) di iPad Pro. Le compagnie sudcoreane forniranno i display, mentre BOE è rimasta tagliata fuori. Quando arriveranno i nuovi tablet? Ross Young, noto analista di settore, afferma che verranno annunciati entro il primo trimestre del 2024, quindi in un evento dedicato di marzo/aprile o con un comunicato stampa.

Altri leaks prevedono dei device con un rapporto schermo-cornice totalmente differente; qualcuno suggerisce che i nuovi modelli avranno schermi da 11,1 e 13 pollici, ma vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”.

Ad oggi la mela vende già un iPad Pro con miniLED da 12,9″ e processore M2; lo trovate su Amazon a 1349,00€ nella versione Wi-Fi con 128 GB di memoria interna. La versione da 11 pollici invece, presenta un display Retina LCD IPS da 11″.

Non si nulla del nuovo MacBook con schermo OLED; c’è chi dice che la generazione Pro con questa tecnologia approderà non prima del 2025 (Mark Gurman), altri suggeriscono un lancio ipotetico per il 2026. I rumors prevedono anche il debutto del primo MacBook con schermo touchscreen, ma ad oggi i rumors sono molto pochi.

Dulcis in fundo, Young afferma che l’azienda di Cupertino sta realizzando anche un MacBook Air con schermo OLED per il prossimo futuro; non si sa quando arriverà, ma vi terremo aggiornati. Restate connessi con noi per non perdere le ultime news in merito.

