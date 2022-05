Apple tagli gli ordini di pannelli OLED dal fornitore BOE

Sappiamo tutti che quest’anno Apple lancerà ben quattro modelli di iPhone 14: ci saranno due versioni da 6,1 pollici e due da 6,7. Si dovrebbero chiamare (i nomi non sono ufficiali): iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Purtroppo, non vedremo la variante Mini e tutti i telefoni avranno un prezzo di listino superiore ai 100 dollari rispetto allo scorso anno. Solo l’iterazione standard dovrebbe mantenere un costo identico.

Ora si scopre che, secondo fonti vicine alla questione, uno dei maggiori fornitori di Apple per i display OLED sarà proprio la compagnia cinese BOE. Dopo diverrsi anni infatti, la società asiatica è riuscita ad ottenere una partnership completa con la mela visto che è riuscita a creare un pannello qualitativamente degno di nota e che soddisfa i rigidi parametri di Tim Cook.

Perché Apple taglia gli ordini di BOE?

Purtroppo, il portale di The Elec riporta che Apple ha cambiato il design di questi schermi per semplificare la tecnologia all’interno al fine di aumentare le scorte disponibili per l’azienda di Cupertino.

Ecco che quindi, di tutta risposta, Apple ha deciso di tagliare gli ordini di display per iPhone 14 da BOE. La compagnia di Cook non sembra riuscire a far fronte all’intero carico di lavoro del suo fornitore pertanto non può tagliare completamente i ponti, anche perché a breve dovrebbe partire l’assemblaggio dei nuovi melafonini.

A tal proposito, leggiamo che Foxconn, l’assemblatore numero uno della mela, sta assumendo più personale del previsto per aumentare la futura domanda. Infatti, si legge che a Zhengzou, il gruppo aziendale ha annunciato un aumento dei lavoratori con bonus al seguito.

Di recente invece, Apple ha aumentato gli ordini per iPhone 13 Pro e Pro Max di ben 10 milioni di unità. A tal proposito, se cercate iPhone 13 Pro Max verde alpino da 256 GB, sappiate che su Amazon si trova a 1309,00€ in sconto con spedizione gratuita ed è immediatamente disponibile (cosa rara di questi tempi).