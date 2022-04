Apple svela la data UFFICIALE del WWDC 20222

Apple ha finalmente annunciato la data del suo nuovo keynote dedicato a sviluppatori e programmatori: la WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference) si terrà dal 6 al 10 giugno di quest'anno.

Sarà il 33° evento della compagnia e ci aspettiamo di vedere tanti nuovi update rivoluzionari da parte dell'azienda. Ma cosa aspettarci dalla mela? Facciamo il punto.

Apple WWDC 2022: cosa aspettarci?

Come detto, l'evento si terrà dal 6 al 10 giugno 2022 e, ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, si terrà digitalmente (complice la pandemia da Coronavirus); non sarà possibile per i media e per la stampa recarsi sul luogo dello show.

Sicuramente, vedremo sessioni e laboratori informativi volti a consentire ai programmatori di oggi (e del domani) di conoscere le novità del software per iPhone, iPad, Mac, e via dicendo.

Certo: il keynote sarà solo digitale, ma sarà data la possibilità ad un numero limitato di developers e studenti di partecipare ad alcune prestazioni sullo stato dell'Unione in sede, precisamente a Cupertino, in California.

L'OEM americano offrirà il supporto anche a sviluppatori esterni che desideranno programmare mediante la piattaforma “Swift Student Challenge”.

Tutti gli interessati che vorranno partecipare alla sfida lanciata da Apple dovranno creare un progetto su Swift su un argomento a loro piacimento. Il termine ultimo per presentare la proposta è il 25 aprile sul sito ufficiale.

Ma cosa vedremo dunque?

Sicuramente ci saranno tutte le nuove iterazioni dei software per device: iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 e tvOS 16. Qualcuno suggerisce che potremmo assistere anche al debutto di diversi gadget hardware; fra tutti, citiamo il Mac Pro con chipset Silicon e il famigerato – e attesissimo – MacBook Air di nuova generazione, con chip M2 e design rinnovato su tutti i fronti.

Staremo a vedere, ad ogni modo, c'è gran fermento intorno a questo show; vi invitiamo a restare connessi per non perdere tutti gli ultimi aggiornamenti sul mondo Apple… e non solo.