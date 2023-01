Apple supporta ANCORA i vecchi iPhone 5S

Apple supporta ancora i vecchi smartphone usciti da diversi anni. Un esempio? iPhone 5S, il device giunto sul mercato nel 2013, gode ancora di aggiornamenti del firmware. Assurdo? No, affatto.

Se usate ancora un iPhone “datato”, non dovete disperarvi. L’azienda di Cupertino infatti, ha appena rilasciato una serie di update del software dedicati ai dispositivi meno recenti della sua gamma di telefoni. Oltre al rollout di iOS 16.3 e macOS Ventura, ci sono dei piccoli update che consentono di proteggere un vecchio melafonino da eventuali attacchi malware.

Apple: gli aggiornamenti nel dettaglio

L’ultimo aggiornamento per iPhone ha la dicitura iOS 12.5.7, mentre quello per Mac ha il codice identificativo macOS 11.7.3. Se avete un device non proprio recentissimo, questi software faranno decisamente al caso vostro.

Nello specifico, riportiamo di seguito tutte le versioni degli update rilasciati dalla società:

iOS 12.5.7;

iOS 15.7.3;

iPad OS 15.7.3;

macOS BigSur 11.7.3;

macOS Monterey 12.6.3.

Fra tutti questi, scopriamo poi che l’iPhone 5S del 2013 è il più vecchio gadget a ricevere un aggiornamento ufficiale dalla casa madre. Ci sono anche molti Mac con SoC Intel che vengono aggiornati in queste ore, perfino il famigerato Mac Pro (il cestino) del 2013.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.