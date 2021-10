Apple: STOP, non potete tornare indietro da iOS 15

Apple smette di firmare iOS 14.8 per alcuni dispositivi; di fatto, l'azienda di Tim Cook sta bloccando i downgrade da iOS 15. Fate attenzione.

Apple: addio alla firma di iOS 14.8, downgrade bloccati

Apple oggi ha smesso di firmare iOS 14.8, che è attualmente l'ultima versione del vecchio firmware disponibile per i possessori di iPhone di lunga data. Ciò significa che le persone che hanno aggiornato i propri dispositivi a iOS 15, iOS 15.0.1 o iOS 15.1 beta non possono più eseguire il downgrade a iOS 14.8.

Mentre iOS 14.8 non è più firmato per terminali come iPhone X, iPhone XR e iPad Air 3, la stessa build è ancora valida per altri modelli di iPhone e iPad, almeno per ora. Questa volta, però, le cose sono un po' diverse. Si legge che Apple continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza per tutti coloro che hanno scelto di rimanere su iOS 14 anziché eseguire l'aggiornamento a iOS 15.

C'è da dire però che il fatto che Apple abbia smesso di firmare iOS 14.8 anche quando non sono disponibili altri update per iOS 14, potrebbe suggerire che la società rilascerà presto una nuova patch.

Vale la pena notare che è stato rilasciato il 13 settembre con un importante incremento per la sicurezza dei terminali che ha risolto una vulnerabilità zero-day che aggirava il sistema BlastDoor di Apple.

Il ripristino delle versioni precedenti di iOS viene spesso utilizzato da coloro che effettuano il jailbreak dei propri iPhone. Anche il ripristino di un iPhone o iPad da una versione precedente di iOS può essere utile per coloro che riscontrano bug significativi dopo l'aggiornamento all'ultima versione di iOS.

A proposito, se volete divertirvi a leggere tutti i problemi di cui dispone iOS 15, vi alleghiamo qui l'articolo dedicato.

Se avete riscontrato problemi seri con iOS 15 o anche con iOS 15.0.1, sfortunatamente dovrai attendere notizie future da Apple. Come detto in calce, non si torna indietro, purtroppo. Resistete.