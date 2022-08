Apple: stop alla firma di iOS 15.6, non si torna indietro

Apple ha appena comunicato di aver interrotto la firma di iOS 15.6 dopo aver distribuito al pubblico la versione 15.6.1. Di fatto, in poche parole, adesso non si potrà più effettuare il downgrade a quanto pare.

È passata una settimana dal rollout di iOS 15.6.1 per tutti gli utenti e in occasione di ciò, l’azienda di Cupertino ha deciso di smettere di firmare la precedente iterazione. No, non si potrà effettuare il downgrade del software ma, in caso di problemi, occorrerà attendere il rialscio della nuova versione. Vi invitiamo a non procedere con jailbreak e situazioni simili, in quanto potreste incorrere in diverse problematiche.

iOS 15.6: cosa significa lo stop alla firma?

Facciamo un passo indietro: la versione 15.6.1 è stata rilasciata il 17 agosto e presenta moltissime correzioni di bug, miglioramenti vari ed eventuali al firmwar e non solo. Non di meno, Apple ha anche aggiustato alcune criticità che minavano la sicurezza stessa del firmware in questione.

iOS 15.6 invece, è stato rilasciato al pubblico il 20 luglio e presentava una grossa novità nell’utilizzo del device con Apple TV, oltre ai soliti bug fix.

Purtroppo, da sempre, Apple non consente di eseguire il dowgrade dei firmware all’interno dei device e lo fa per non mettere in pericolo i telefoni degli utenti perché le versioni più vecchie del software sono spesso suscettibili di attacchi hacker.

