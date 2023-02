Apple: stanno arrivando le nuove colorazioni per gli auricolari Beats Fit Pro

Apple potrebbe presto rilasciare le nuove colorazioni per gli auricolari Beats Fit Pro. Si dice che arriveranno le tinte Volt Yelow, Coral Pink e Tidal Blue. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato l’insider del web @Jioriku.

Attenzione: i colori non sono ancora stati annunciati, ma pare che siano già stati avvistati su diversi siti web online di Apple in giro per l’Europa. Ovviamente ci aspettiamo un rilascio in sordina, senza annunci ufficiali di alcun tipo. Se volete il modello classico, sappiate che si trova su Amazon all’incredibile prezzo di 233,99€ al posto di 249,00€.

Beats Fit Pro: cosa sappiamo degli auricolari sportivi di Apple?

Giusto per contestualizzare il tutto: Beats è stata acquisita da Apple diversi anni fa; ecco perché i prodotti del marchio americano ora fanno parte della serie di Cupertino e vengono venduti anche negli Apple Store.

I Beats Fit Pro sono auricolari TWS premium pensati per gli sportivi; hanno estremità alari flessibili che garantiscono così un ancoraggio saldo a tutti coloro che devono farne un utilizzo intenso. Come detto, sono pensati per il fitness e presenta molte caratteristiche in comune con gli AirPods Pro, gommini in silicone inclusi, cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, supporto all’audio spaziale con tracciamento dinamico della testa, chip H1, supporto per Hey Siri senza mani e molto altro ancora. Sono resistenti all’acqua e al sudore grazie alla certificazione IPX4 e in più garantisco ore di autonomia con una singola carica.

New colors coming up on the Beats Fit Pro Volt Yellow

Coral Pink

Tidal Blue — mcguire (@Jioriku) February 5, 2023

Li trovate su Amazon a 233,99€, con uno sconto pari al 6% sul prezzo di listino e con tanti vantaggi al seguito. Citiamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e pensate che c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

