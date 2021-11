Apple sta sviluppando nuovi prodotti con display micro-LED

Secondo un recente report emerso in rete in queste ore, si evince che Apple sta lavorando duramente al “programma di sviluppo attivo” di nuovi prodotti con display micro-LED.

Apple: nel futuro ci saranno più gadget con pannelli micro-LED

All'inizio di oggi, un rapporto di The Elec ha suggerito che il primo MacBook OLED è stato posticipato mentre non c'è segno di un prodotto con un display micro-LED. Ora, una indiscrezione proveniente da Nikkei Asia afferma che l'OEM di Cupertino è in un “programma di sviluppo attivo” di nuovi gadget aventi questa tecnologia.

Non è solo da oggi che si dice che Apple voglia inserire un display micro-LED ai suoi Mac e iPad, poiché questa è la naturale evoluzione degli schermi mini-LED. Nel report di oggi di Nikkei Asia, Hideaki Ryugen parla delle differenze tra OLED e mini-LED:

I pannelli OLED di medie dimensioni per tablet e notebook, in particolare, rappresentano una sfida di produzione maggiore rispetto ai pannelli piccoli per smartphone. La scala di produzione limitata ha contribuito ai costi più elevati di tali display. Nel frattempo, i display mini-LED condividono molti degli stessi componenti dei tradizionali LCD prodotti in serie, il che mantiene bassi i costi, ottenendo al contempo prestazioni dell'immagine simili a quelle degli schermi OLED. Gli schermi mini-LED hanno anche una migliore luminosità. Sia l'ultimo MacBook Pro che l'iPad Pro vantano livelli di luminosità fino a 1.600 nit, oltre il 30% in più rispetto all'iPhone 13 Pro dotato di OLED.

Nell'articolo, Nikkei Asia osserva che i mini-LED in genere variano in larghezza “da circa 100 micron a diverse centinaia di micron” mentre l'iPad Pro misura “circa 200 micron“. In poche parole, il giornale ribadisce che Apple non vede l'ora di portare un display micro-LED in futuro: