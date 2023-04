Apple sta sviluppando i nuovi schermi OLED da 32 e 42 pollici

Apple sta pensando di realizzare dei nuovi monitor professionali OLED da ben 32 e 42 pollici. Il debutto di questi pannelli dovrebbe avvenire entro il 2027, quando ci sarà il passaggio completo alla tecnologia del futuro.

Sappiamo infatti che la compagnia di Cupertino intende dotare tutti gli iPad, i MacBook e non solo, di display OLED entro quattro anni. A dire questa informazione ci ha pensato la società di ricerca Omdia.

Cosa sappiamo dei nuovi monitor di Apple?

Stando alle ultime indiscrezioni previste da Omdia e da OLEDInfo, sembra infatti che le spedizioni di schermi OLED cresceranno rapidamente entro quest’anno (sia parla di 9,7 milioni di pezzi in più) e di ben 70 milioni in più entro cinque anni a partire da adesso. Ovviamente la crescita maggiore dovrebbe riguardare i laptop di Apple, ma dovremmo assistere anche al debutto di molteplici unità di iPad con questa feature.

Da diversi mesi sappiamo che Tim Cook intende utilizzare gli OLED su tutti i dispositivi e non solo sui telefoni e Apple Watch, come visto finora. Sugli iPad, la tecnologia di visualizzazione next-gen arriverà entro il prossimo anno, mentre sui computer portatili entro il 2026. Non ci saranno più LCD ma neanche miniLED entro il 2026. Oltre a queste unità, si parla di un fantomatico tablet da 20 pollici in arrivo; sarà vero? Unitamente a ciò, si dice che il colosso di Cupertino voglia realizzare dei monitor per i professionisti con pannelli QD-OLED o WOLED da ben 32 e 42 pollici. Ad oggi conosciamo solo il Pro Display XDR da 32″ uscito nel 2019.

Intanto, se desiderate l’attuale Studio Display della mela, sappiate che si trova in sconto su Amazon al prezzo speciale di 1790,00€; viene venduto e spedito da un venditore terzo ma è un ottimo gadget per tantissimi professionisti. Noi vi consigliamo di acquistarlo oggi prima che terminino le scorte disponibili su Amazon, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.