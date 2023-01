Apple sta sviluppando gli AirPods Lite, auricolari dal prezzo LOW-COST

Apple sta lavorando ad un nuovo paio di auricolari TWS; questa volta, non sarà un gadget Pro, ma un’iterazione dal prezzo “contenuto” (per gli standard della mela). Si dice infatti che l’azienda di Cupertino stia sviluppando i famigerati “AirPods Lite” per competere con i modelli economici di cuffiette Bluetooth presenti sul mercato.

AirPods Lite: la mossa di Apple per sconfiggere la crisi

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il noto analista di Haitong Intl Tech Research, Jeff Pu; l’insider ha dichiarato che la compagnia starebbe creando un paio di auricolari true wireless stereo dal prezzo basso. Si dovrebbero chiamare AirPods Lite e questo prodotto servirebbe per sopperire la domanda flebile di wearable che Apple ha registrato nell’ultimo trimestre dell’anno. Il mercato delle cuffiette infatti, è sceso da 73 milioni a 63 milioni nel giro di un anno e la colpa sarebbe da attribuire anche alla bassa domanda di AirPods 3. Si parla proprio di “soft AirPods 3 demand“. A causa di ciò, pare che non arriverà un device di quarta generazione quest’anno.

Curioso questo fatto; Apple è stata la regina del settore per anni proprio perché è stata la prima compagnia a rendere mainstream gli auricolari TWS nel lontano 2017. Tutti i modelli usciti in commercio però non sono stati mai molto economici. Abbiamo visto street Price convenienti nei mesi precedenti, complici le offerte di Amazon o eBay, ma sono state piccole meteore che non hanno cambiato il destino finanziario della compagnia.

Un prodotto economico potrebbe permettere al brand di riacquisire una grossa fetta di mercato; d’altronde, se ora si cerca un wearable premium, il modello di punta AirPods Pro (2022) è “quello giusto”. Oggi lo portate a casa con 269,90€ al posto di 299,00€. D’altro canto, bisogna andare su un ricondizionato o sulla versione di seconda generazione, forse troppo vecchia rispetto agli standard attuali. Ecco che quindi, gli “AirPods Lite” possono essere ipoteticamente un game changer per l’intera compagnia. Jeff Pu li definisce come un “prodotto a basso prezzo” pronto a sfidare la concorrenza.

