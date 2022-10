Apple sta studiando un nuovo design per il sito di iCloud

Secondo quanto si apprende da un leak appena trapelato su Twitter, sembra che Apple stia rilasciando ora un nuovo layout per il website ufficiale di iCloud. Ci dovrebbe essere presto un restyling, a quanto pare e la cosa non può che farci piacere. Quello attuale è un po’ “old-style” ed effettivamente necessita di una bella rinfrescata.

Proprio in queste ore l’OEM di Cupertino ha rilasciato un design tutto nuovo per il suo sito web iCloud.com; fate attenzione perché al momento è ancora in beta testing ma il debutto dovrebbe essere imminente. Lo si può vedere solo su beta.icloud.com.

Il nuovo sito Apple di iCloud

Il restyling è molto bello effettivamente e si discosta tantissimo da quello attuale di iCloud che mostra i riquadri con tutte le anteprime per le Foto, per la Mail, per iCloud Drive, per le Note e molto altro ancora. Senza contare che la home page si può personalizzare completamente.

Di fatto, si possono scegliere le app più frequenti da inserire nella home page selezionandole da un elenco dedicato; ci sono anche quelle della suite per la produttività: Pages, Numbers, Keynote e Calendar.

La mela ha anche ridisegnato molte icone delle applicazioni e ha modificato la barra degli strumenti così come la posizione dei pulsanti stessi. Ora tutto sembra essere più snello, più leggero, intuitivo e non solo.

Se desiderate vedere il nuovo restyling vi basterà visitare il sito in beta; per il momento non è attivabile e sarà in testing ancora per un po’. Speriamo che prima della release al grande pubblico la compagnia della mela risolva tutti i bug e le criticità emerse.

