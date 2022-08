Apple sta realizzando le Beats Fit Pro in nuove colorazioni

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple sia al lavoro sulle nuove colorazioni relative agli auricolari di casa Beats pensati per gli sportivi, i Fit Pro.

Di fatto, l’EOM di Cupertino possiede l’azienda Beats da diversi anni; nonostante realizzi degli auricolari e delle cuffie proprietarie (pensati alle AirPods 3, Pro e Max), la compagnia produce i prodotti del brand noto per i gadget audio. Adesso, grazie alle informazioni relative all’utente su Twitter @Aaronp613, scopriamo che sta valutando la commercializzazione di nuovi colori per gli ultimi auricolari TWS presentati sul mercato, i Fit Pro. Questi sono stati pensati per gli amanti dello sport, in quanto possiedono numerose features e un design che ben si sposa con chi fa allenamenti intensivi ed estremi.

Le colorazioni individuate prossime al lancio sono: Mica, Ochre e Umbra e sembra che stiano state realizzate pensando ai diversi skin tone.

Beats Fit Pro: cosa sappiamo delle nuove colorazioni?

Giusto come “remind me”, la mela sta studiando la possibilità di lanciare nuove colorazioni realizzate in base ai colori della pelle delle persone. Questi Fit Pro sono stati annunciati a novembre dello scorso anno. Sono gadget indossabili True Wireless Stereo con gommini speciali e ali flessibili che servono per ancorarli al meglio alle orecchie, così che non possano cadere anche durante una sessione di allenamento intensiva o una corsa.

Ad oggi questi auricolari sono disponibili in nero, bianco, viola pietra e grigio salvia. Attenzione: non sappiamo quando la mela introdurrà le colorazioni inedite e non sappiamo se il debutto sarà internazionale.

Beats Fit Pro costano 229,00€ ma le porti a casa a 199,00€ da Amazon grazie agli sconti pazzi estivi. Godono di tante funzionalità uniche come il supporto all’audio spaziale, il processore Apple H1 per l’accoppiamento immediato fra dispositivi della mela, integrazione con la Find My (Trova il mio) e molte altre ancora.

Apple might be releasing 3 new colors for the Beats Fit Pro.



These colors are called:



Mica

Ochre

Umber



See the thread below for videos of these — Aaron (@aaronp613) July 29, 2022

Se siete degli sportivi, fateci un pensierino. Questi sono auricolari davvero unici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.