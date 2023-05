Apple sta lavorando alle nuove Beats Studio Pro con chip personalizzato

Oggi apprendiamo che le nuove Beats Studio Pro di Apple sono già in cantiere; l’azienda sta lavorando ad una nuova generazione di cuffie over-ear personalizzate con un chip esclusivo.

Sappiamo infatti che Beats è un brand che fa parte di Apple ed è stato acquisito diversi anni or sono; in listino troviamo tanti modelli speciali, ma c’è un paio di cuffie di fascia alta che non ricevono un aggiornamento da oltre cinque anni. Parliamo delle Beats Studio Pro. Adesso, il nuovo modello è pronto al debutto e apprendiamo che disporrà di funzionalità veramente premium.

Beats Studio Pro (2023): cosa sappiamo?

Stando a quanto si evince da un report condiviso dal sito di 9to5Mac, scopriamo che Apple sta per svelare le nuove Beats Studio Pro, ma ad oggi non c’è ancora una data di lancio ufficiale. Queste cuffie presenteranno un processore Beats personalizzato, il quale permetterà di avere una migliore cancellazione del rumore, una modalità trasparenza equilibratissima e prestazioni aggiornate. Non di meno, ci sarà finalmente la porta USB Type-C che sostituirà definitivamente la vecchia e obsoleta microUSB. Ci sarà la condivisione dell’audio fra dispositivi, l’integrazione con Siri e il supporto all’audio spaziale. Per quanto riguarda l’estetica del prodotto, le cuffie assomiglieranno alle attuali Studio3. Non di meno, secondo i rumors, pare che al design di questo prodotto abbia collaborato un famoso stylist di fama mondiale, Samuel Ross. Saranno vendute in quattro colorazioni: blu, nero, marrone e galassia. Ci aspettiamo un prezzo di vendita elevato.

Intanto, se desiderate un paio du cuffie over-ear di ultima generazione, vi consigliamo le Beats Solo3 wireless a soli 139,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

