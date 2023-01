Apple sta lavorando al primo MacBook Pro con schermo touch

Apple sta davvero lavorando al primo MacBook Pro con schermo touch, a quanto pare. Dopo tanti anni di indiscrezioni, leaks, rumors, ora c’è un nuovo rumor proveniente da una fonte attendibile che ha riferito di questo progetto in cantiere presso Cupertino.

MacBook Pro con display touch: Apple lo farà davvero?

Alla fine vedremo davvero un laptop con display touchscreen, a quanto pare. Questo è quanto emerge da un nuovo rapporto pubblicato oggi da Mark Gurman sul giornale di Bloomberg. Dal report scopriamo che il portatile avrà lo schermo OLED e che arriverà non prima del 2025 sul mercato internazionale.

Il giornalista ha riferito che moltissimi ingegneri dell’azienda sono “attivamente impegnati nel progetto”; questo suggerisce che la società sta veramente prendendo in considerazione l’idea di realizzare un laptop dotato di pannello touchscreen. Pensate a quanto sarebbe bello avere un classico computer con tastiera e trackpad, ma con l’aggiunta di un elegantissimo display touchscreen con supporto per l’imput tattile via mano o mediante Apple Pencil.

Ad ogni modo, non saranno tablet, quindi ci aspettiamo di vedere macOS a bordo come sistema operativo, anche se da tempo si vocifera di un software congiunto che unisce il meglio del mondo desktop con la versatilità di iPadOS con touch al seguito.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 si porta a casa con soli 969,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del dispositivo. È un’ottima offerta, quindi non lasciatevela sfuggire. Inoltre, non dimenticate che avrete due anni di garanzia; da un lato quella di Apple con un anno (espandibile con AppleCare o AppleCare+) dall’altro però, quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica gratuita via chat o via telefono. In ultima istanza, avrete la possibilità di dilazionare il tutto in comode rate con Cofidis.

