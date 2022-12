Apple sta lavorando ai nuovi iPad Pro da 11.1" e 13" con M3

Apple sta già lavorando ai nuovi iPad Pro con schermo OLED in arrivo nel 2024. Saranno due modelli, uno con display da 11.1″ e uno con pannello più generoso da 13″. Questi tablet di punta usciranno nel corso del primo trimestre del 2024, come suggerisce il noto analista di settore di DSCC Ross Young.

iPad Pro (2024): cosa sappiamo ad oggi?

Il noto analista ha già menzionato in più rapporti, i nuovi iPad Pro in arrivo nel 2024, ma questa è la prima volta che sentiamo anche la dimensione di quelli che saranno i display dei device. Sembra che Apple voglia aggiornare i dispositivi aumentandone la loro dimensione di 0,1 pollici. Inoltre, ipotizziamo che avranno le cornici ridotte piuttosto che un aumento della scocca in generale.

Se vediamo in listino oggi, la mela vende un iPad Pro da 12.9″ con schermo mini-LED (la stessa tecnologia che troviamo in MacBook Pro 14 e 16″), e un iPad Pro da 11″ dotato di tecnologia LCD IPS. Nel 2024 dovremmo avere un cambio netto di direzione, con entrambi i prodotti identici dal punto di vista del pannello stesso.

I nuovi modelli hanno un processore Apple Silicon M2 e poche migliori hardware sotto la scocca, ma per il resto, l’aggiornamento del 2022 è stato davvero poco rilevante.

Oltre a Ross Young, anche The Elec e il DigiTimes hanno confermato lo sviluppo di unità OLED per iPad e MacBook; tutto fa pensare ad un debutto previsto per il 2024.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo iPad Pro (2022) da 11″ con processore Apple Silicon M2 in super sconto a soli 999,00€ su Amazon. Il prezzo originale dovrebbe essere molto più elevato, ma ora che è sceso sotto la soglia psicologica dei 1000€, diventa oltremodo interessante, anche perché acquistandolo da questo sito avrete le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Inoltre, c’è la doppia garanzia; da un lato quella di Apple, dall’altro quella di Amazon.

