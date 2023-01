Apple sta lavorando ad un visore LOW-COST

Apple sta lavorando ad un visore per la realtà mista dal prezzo contenuto (dovrebbe essere simile a quello dell’iPhone di fascia alta). Ovviamente non sarà un prodotto economico nel senso stretto del termine, ma sarà più vantaggioso del modello premium che dovrebbe costare oltre 3000 dollari, secondo quanto riportano le indiscrezioni. A suggerire questo rumor ci hanno pensato i rapporti del portale The Information e di Bloomberg.

Cosa sappiamo del nuovo visore per la realtà mista di Apple?

Attenzione: i prezzi per i modelli di iPhone 14 spaziano dai 799 dollari agli oltre 1599$ per la variante Pro con 1 TB di spazio. In realtà non si sa ancora cosa si intende per “prezzo simile a quello di un iPhone”, considerato anche il range attuale, tuttavia, considerando che potrebbe essere lanciato per sfidare l’headset di Meta, il suo costo potrebbe aggirarsi attorno ai 1500 dollari.

Fra le altre cose, sembra che l’azienda voglia utilizzare dei componenti più economici per abbassare il prezzo, ma pare che il visore avrà la medesima funzionalità pensata per la realtà mista derivata da quella del fratellone più costoso. Ci saranno i chipset Apple Bionic, mentre nel modello Pro vedremo le soluzioni Silicon M, i SoC presenti nei computer e tablet del marchio. Non di meno, per abbattere i prezzi e per renderlo più “economico”, Apple potrebbe dotare il visore next-gen di display interni con risoluzioni inferiori rispetto a quelli 4K che vedremo nell’headset da 3000 dollari.

Sappiamo solo che lo sviluppo di questo gadget è appena iniziato; ad oggi non sembra esistere neanche un prototipo funzionante. L’obiettivo dovrebbe essere quello di lanciare il terminale entro il 2024, anche se potrebbe arrivare fra due anni, secondo Bloomberg.

In ultima analisi, apprendiamo oggi che Apple ha posticipato – ancora una volta – il lancio degli Apple Glasse, un paio di occhiali smart su cui lavora da tempo, per far spazio alla produzione del visore low-cost.

Intanto, il primo wearable di questo tipo potrebbe venir annunciato già nel corso di questa primavera con due display 4K di Sony, processori Apple Silicon, 12 fotocamere, batterie esterne raggiungibili e molto altro ancora. Restate connessi con noi per i nuovi aggiornamenti in merito.

