Apple sta lavorando ad un notebook pieghevole da 20,5"

Apple potrebbe star lavorando su un portatile pieghevole avente uno schermo da 20,5 pollici. Questo dispositivo potrebbe arrivare sul mercato entro il 2025, ma è un rumor che ci sentiamo di prendere con “un pizzico di sale”. A ribadire queste indiscrezioni ci ha pensato il noto analista di DSCC Ross Young.

L’insider ha condiviso tutti i dettagli in un tweet ben preciso, contestando però un rumor emerso dall’analista di Apple Ming-Chi Kuo, il quale affermava che l’OEM di Cupertino fosse al lavoro su un iPad pieghevole in arrivo nel 2024. In realtà, anche Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato di non aspettarsi nulla del genere il prossimo anno. Sembra assurdo a dirlo, ma tre fonti autorevoli sono tutte in disaccordo fra loro; chi avrà ragione? Chi avrà preso un grosso abbaglio, invece?

Apple: al lavoro su un Macbook pieghevole o su un iPad foldable?

Già in passato abbiamo letto moltissimi rumors su un ipotetico MacBook pieghevole con schermo touch da 20″. Diversi mesi fa, Ross Young aveva suggerito che la mela fosse in trattativa con diversi fornitori per questo dispositivo. Adesso, sulla base del rapporto appena emerso, sembra che l’azienda stia perseguendo il suo scopo, ma i punti di domanda sono sicuramente tanti e poco chiari. Un gadget del genere dovrebbe essere usato con una tastiera esterna? Ci saranno accessori opzionali? Quanto potrebbe costare, periferiche comprese? Insomma, qui aleggia un velo di mistero e una serie di perplessità che, onestamente, ci fanno dubitare dell’esistenza di un device foldable di Apple, almeno per il momento.

Nelle notizie correlate tuttavia, riportiamo un’interessante offerta sul mondo dei tablet della compagnia: iPad (2022) in versione azzurra e con 64 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 549,99€ al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse e consegna celere in pochissimi giorni. Fate presto perché è l’unica colorazione in sconto. Le altre costano più di 561€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.