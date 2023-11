Apple sta lavorando ad un MacBook low-cost per spingere le vendite di computer

Nei prossimi mesi potremmo vedere un MacBook dal prezzo conveniente, secondo una recente indiscrezione. Ma sarà vero? Andiamo con ordine e cerchiamo di capire quale potrebbe essere lo sviluppo di un laptop low-cost all’interno della line-up di Cupertino.

MacBook low-cost: cosa sappiamo ad oggi?

Si è da poco concluso l’evento “Scary Fast” di Apple e abbiamo finalmente conosciuto le ultime novità della compagnia; tuttavia, i rumors e le speculazioni su quelli che sembrano essere i gadget del futuro non si fermano certo adesso. Leggiamo infatti che l’OEM di Cupertino è intenzionata a riportare in commercio il famigerato MacBook da 12″ con all’interno la piattaforma Apple Silicon; questa, però, avrà un prezzo competitivo per conquistare la fascia degli studenti e approdare così ad una nuova fetta di utenti che, ad oggi, acquista PC Windows di fascia media o Chromebook. Questi ultimi infatti, sono diventati un “must have” sul mercato e conquistano tantissime persone per via del rapporto qualità-prezzo.

Secondo un nuovo sviluppo emerso dal portale Medium dell’analista Ming-Chi Kuo, scopriamo che anche Tim Cook è al lavoro su un MacBook economico pensato per un pubblico “generalista”. Di fatto, è da tempo che leggiamo indiscrezioni su un fantomatico portatile low-cost di Apple ma ad oggi si è sempre e solo trattato di leaks, rumor e speculazioni.

Inoltre la società leader del mercato intende risollevare le vendite di computer e tablet visto che negli ultimi mesi ha riscontrato un grosso calo delle spedizioni. Apple potrebbe puntare così a vendere circa 8 o 10 milioni di unità all’anno; il dispositivo in questione potrebbe essere fanless, avere un form factor simile a quello del glorioso MacBook 12″ del 2015 e, ovviamente, un chipset della serie Apple Silicon su base ARM sotto la scocca; voi cosa ne pensate?

Ad ogni modo, vi ricordiamo che il portatile più conveniente ad oggi in listino è il MacBook Air (2022) da 13″ a soli 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.