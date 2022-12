Apple sta lavorando ad un Mac con M2 Max e 96 GB di RAM

Un nuovo Mac (Book?) con processore Apple Silicon M2 Max, 96 GB di memoria RAM è stato avvistato all’interno del portale di benchmarking Geekbench. Scopriamo maggiori dettagli in questo articolo completo.

Cosa sappiamo del nuovo Mac di Apple con M2 Max?

Abbiamo appreso che Apple sta lavorando alla nuova generazione di computer portatili MacBook Pro con chipset rivoluzionari e aggiornati. Tutti si aspettavano un debutto per l’autunno ma Mark Gurman di Bloomberg ha riferito di non aspettarli almeno fino al prossimo anno. Al momento la mela non ha fornito tempistiche di rilascio ma neanche dettagli minori. Intanto, in attesa di rumors più concreti da parte del brand, scopriamo che un Mac con M2 Max è stato avvistato all’interno di Geekbench5.

Come suggerito anche dal tipster ShrimpApplePro in un post pubblicato su Twitter, sembra che un Mac inedito sia stato elencato come “Mac14.6”; pare che la macchina disponga di un misterioso chip chiamato “Apple M2 Max”.

New Mac’s Geekbench 5 scores!

12 cores, 96GB of RAMhttps://t.co/74dOcmgTod pic.twitter.com/PXl8Ul9eVp — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 30, 2022

Stando al portale infatti, vediamo che il SoC in questione sembra avere una CPU che opera a 12 core con 3,54 GHz di potenza massima e con 96 GB di memoria virtuale interna. Ha ottenuto 1853 punti nel single core e 13855 sul multi-core. Giusto per fare un confronto, l’M1 Max che si trova sul laptop MB Pro del 2021 ha registrato 1746 e 12154 score. Lecito ipotizzare che questo nuovo processore sia drasticamente più performante.

Anche se i punteggi fanno capire che sarà più veloce del 14% rispetto al predecessore. In poche parole, sarà un lecito minor upgrade degli ottimi M1 Max conosciuti nel 2021.

A giugno invece, Apple ha annunciato l’Apple Silicon M2 che è presente all’interno del nuovo laptop fanless MacBook Air e nel MacBook Pro del 2022 da 13 pollici. È costruito con un nodo architettonico a 5 nanometri e presenta 8 core divisi in quattro per la potenza e quattro per l’efficienza energetica.

Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo il MacBook Pro da 14″ (2021) con M1 Pro a soli 2154,17€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

