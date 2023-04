Apple sta lavorando ad un iPad Pro da 14,1"

Apple ta lavorando ad una versione speciale di iPadOS 17 dedicata ad un inedito tablet premium con schermo da ben 14,1 pollici. Questo fantomatico Device potrebbe arrivare non prima del 2024, stando a quanto apprendiamo in queste ore online.

Di fatto, sembra che l’iPad con schermo generoso arriverà fra circa un anno e avrà bisogno di una versione speciale di iPadOS 17 per funzionare. A riportarlo, un noto leakster online che ha condiviso le indiscrezioni su Twitter. Si fa chiamare @analyst941 e in queste ore ha anche aggiunto che iPadOS 17 presenterà grosse novità riprese da iOS 16, come ad esempio la lockscreen ricca di personalizzazione. Non di meno, si scopre che questo super iPad potrebbe disporre di un inedito chip M3 Pro, in uscita il prossimo anno.

Cosa sappiamo dell’iPad da 14,1″ di Apple?

Questo super iPad Pro con pannello da 14,1″ dovrebbe consentire di funzionare anche con due monitor attaccati, entrambi con risoluzione massima 6K e a 60 Hz, il tutto gestito tramite una semplice Thunderbolt4. iPadOS 17 quindi, si presuppone che arriverà con questa funzionalità all’interno. Altresì potremmo trovare anche più porte USB Type-C a bordo di questa ammiraglia. Diverrebbe così il tablet più grande dell’intera line-up della mela, battendo perfino il famigerato iPad Pro da 12,9″ visto di recente. Si potrebbe chiamare iPad Ultra o iPad Studio, se i rumors si rivelassero veritieri.

È dal 2021 che sentiamo parlare di un iPad con schermo da 14 pollici, ma ad oggi i leaks si erano fermati. Sembrava che la produzione dello stesso fosse stata interrotta. Le voci erano contrastanti fra loro.

Pensiamo a Bloomberg che più volte ha ripetuto che l’azienda di Cupertino avesse voglia di creare tablet di grandi dimensioni; l’analista di DSCC invece aveva detto che un iPad Pro da 14,1″ con miniLED era nell’aria e che sarebbe arrivato in questi primi mesi del 2023. Anche Wayne Ma del sito The Information ha riferito che la mela stava lavorando ad un iPad da 16″ pronto al debutto per la fine dell’anno corrente. Mark Gurman ha invece riferito che non sono previsti nuovi modelli per il 2023. Insomma, chi avrà ragione?

