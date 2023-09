Apple sta lavorando ad un iPad Pro con schermo OLED e 4 TB di storage

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia lavorando ad un iPad Pro con schermo OLED e ben 4 TB di spazio interno. Ovviamente è una notizia non ufficiale, quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

Al momento l’OEM di Cupertino realizza tablet con schermi LCD o miniLED. Quest’ultima tecnologia lo troviamo solo nei MacBook Pro e negli iPad Pro da 12,9″ ma si dice che, nel prossimo futuro, l’azienda rilascerà delle soluzioni OLED per i suoi device premium. Al momento si parla di un debutto previsto per il 2024 ma non è ancora confermato. Il prossimo anno dunque, potremo assistere al lancio del primo dispositivo con una simile tecnologia di visualizzazione. Da una fuga di notizie però, scopriamo anche che ci sarà un modello speciale con ben 4 TB di storage interni.

iPad Pro (2024) con schermo OLED e tecnologie premium

Ad oggi, la capienza massima per un tablet di Apple è di 2 TB; secondo l’insider Revegnus però, gli iPad con schermo OLED arriveranno fino a 4 TB. Come sempre, vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con “un pizzico di sale” in attesa di ulteriori informazioni in merito. Una versione simile potrebbe essere l’ideale per tutti i professionisti esigenti che necessitano di macchine performanti con cui lavorare in mobilità: fotografi, video editor, data scientist, medici e content creator. Certo, capiamo bene che 4 TB siano tanti per il consumatore medio ma c’è una bella fetta di mercato che sarebbe sicuro interessata ad un modello simile.

Sources say the upcoming OLED iPad Pro next year will have a 4TB option… Is there really a need for that much storage? 💀 — Revegnus (@Tech_Reve) September 3, 2023

Secondo altri rumors poi, il pannello OLED arriverà sia sulle iterazioni da 11″ che da 13″. Ci sarà una nuova Magic Keyboard in alluminio e perfino un nuovo processore Apple Silicon M3 (ancora svelare). Ovviamente i prezzi saranno drasticamente più alti per via delle features esclusive.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPad Pro (2021) con chip M1 e 2 TB di memoria interna costa solo 1099,00€ al posto di 1499,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

