Apple sta lavorando ad un iMac GIGANTESCO con schermo da oltre 30"

Stando a quanto apprendiamo in rete in queste ore, sembra che Apple stia veramente lavorando ad un nuovissimo iMac destinato ai professionisti. L’all in one in questione potrebbe avere uno schermo gigantesco con una dimensione superiore ai 30 pollici, afferma un noto leakster online.

Di fatto, l’OEM di Cupertino è alle prese con lo sviluppo di un fantomatico nuovo iMac da 30 pollici. Questo dovrebbe essere l’all in one della mela più grande di sempre, con una dimensione esagerata, superiore perfino a quella del precedente iMac da 27 pollici con SoC Intel che abbiamo visto fino al 2020. Come detto, è stato il tipster e insider Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, ha riportarlo nella sua newsletter settimanale “Power On”. Tuttavia vi invitiamo a calmarvi perché un terminale del genere è ancora lontano; il suo debutto potrebbe avvenire fra un anno… o due. Nello specifico, leggiamo: “L’azienda sta anche conducendo i primi lavori su un iMac con uno schermo superiore a 30 pollici“. Queste sono le sue parole in merito.

iMac da 30 pollici: Apple è già al lavoro

Se non consideriamo i modelli ricondizionati, in listino non abbiamo iMac con dimensione superiore ai 24 pollici. Al momento c’è solo un device originale in commercio, ovvero l’iMac da 24″ con chip M1 uscito nel mese di aprile del 2021 e che, ancora oggi, non ha ricevuto un upgrade. Tra l’altro lo si trova su Amazon ad un prezzo strepitoso: solo 1529,00€ nella versione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, CPU da 8 core e GPU da 8 core. Presenta un design inedito che, verosimilmente, troveremo anche in questo fantomatico prodotto da 30 pollici. Sotto la scocca del nuovo terminale poi, avremo il chip Apple Silicon M3 costruito a 3 nanometri da TSMC.

Chi volesse acquistare un desktop invece, può optare per un Mac Studio con Apple Studio Display o per un Mac mini, se non necessita di troppa potenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.