Apple sta lavorando all'AirTag di seconda generazione (RUMOR)

Stando a quanto si apprende, sembra che Apple stia lavorando ad un tracker GPS Bluetooth di nuova generazione; in poche parole, potremmo assistere – nei mesi a venire – al debutto dell’AirTag 2. Tuttavia, restate calmi: pare che non lo vedremo in commercio fino all’inizio del 2025. Di fatto, pare che la produzione di massa sia prevista per dicembre 2024.

Parliamo spesso di AirTag, il tracker GPS di Apple che, sin dal suo esordio sul mercato, ha rappresentato un’ottima soluzione per tutti coloro che non vogliono perdere i loro oggetti più cari. Funge infatti da localizzatole; basta attaccarlo alle chiavi, inserirlo in un portafogli, in auto, in uno zaino, in una valigia, per tracciare la sua posizione in tempo reale H24. Certo, ci sono state molte discussioni sul tema della sicurezza e della privacy degli utenti ma l’azienda ha sempre dimostrato che il gadget è sicuro e certificato. Oggi invece, scopriamo che Apple sta lavorando alla seconda generazione del suddetto dispositivo. A riportare le indiscrezioni ci ha pensato il noto insider e analista Ming-Chi Kuo.

AirTag 2: cosa sappiamo ad oggi?

La supposizione di Kuo è alquanto vaga; l’analista afferma che la produzione di massa inizierà nel quarto trimestre dell’anno ma è una data così lontana da doverla prendere – necessariamente – con “un pizzico di sale”. Le fonti dell’insider sono spesso affidabili e veritiere, ma è impossibile fare una previsione accurata da adesso fino ai prossimi due anni. Inoltre, le vendite dell’attuale AirTag di prima generazione sono molto buone; non avrebbe senso interromperle per cannibalizzarle con un nuovo modello. A tal proposito vogliamo segnalarvi un’interessante offerta presente su Amazon: il bundle con quattro AirTag lo pagate solo 99,99€, spese di spedizione incluse.

Il tracker di seconda generazione potrebbe essere un gadget fondamentale per l’ecosistema di Apple e, nello specifico, pare che ruoterà attorno al visore Vision Pro, il gadget più incredibile dell’azienda che arriverà nei mesi a venire. Voi cosa ne pensate?

