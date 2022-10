Apple sta lavorando ad un accessorio che rivoluzionerà l'iPad

Secondo quanto leggiamo in rete in queste ore, scopriamo che Apple sta lavorando ad un accessorio di aggancio magnetico che potrebbe trasformare i futuri iPad in pannelli intelligenti pensati per la smart home. In poche parole, dovremmo vedere una dock che trasformerebbe radicalemente l’esperienza del tablet della mela e renderebbe di fatto, il gadget molto simile al Pixel Tablet e al suo stand che abbiamo visto in fase di lancio pochi giorni fa durante la Google Conference del 2022.

iPad diventerà un hub per la smart home?

Facciamo un passo indietro: durante l’ultima I/O di Google abbiamo assistito alla presentazione del Pixel Tablet, un prodotto rivoluzionario non ancora approvato dalla FCC e dai portali di certificazione, ma che farà il suo debutto in commercio nel corso del 2023. La sua novità risiede nella presenza di una dock esterna che permette di usare il tablet come un Nest Hub Max. La docking in questione dovrebbe far attaccare a sé il tablet magneticamente e dovrebbe disporre di casse stereo.

Ora scopriamo che Apple potrebbe portare le medesime caratteristiche anche con i suoi device, ma Gurman sottolinea anche che la società potrebbe star lavorando su un prodotto stand alone che dovrebbe combinare display e smart speaker in un “due in uno”. Una sorta di HomePod+iPad in sintesi, come il concept visto in foto e realizzato da MacRumors.

Ecco le parole di Mark Gurman in merito:

Mi è stato detto che Apple sta lavorando per portare funzionalità simili sull’iPad non appena 2023. Ho riferito l’anno scorso che Apple sta esplorando un dispositivo autonomo che combina un iPad con un hub per altoparlanti. L’idea è quella di offrire qualcosa che gli utenti possano posizionare sul bancone della cucina, in soggiorno o sul comodino. Ma Apple ha anche lavorato su un accessorio di docking per iPad che potrebbe vendere separatamente e realizzare più o meno la stessa cosa.

Questo potrebbere permettere ai futuri clienti di usare l’iPad per controllare la casa mediante l’app Home, fare telefonate con FaceTime usando Center Stage, vedere film e serie TV in cucina, usare il device come monitor esterno al proprio Mac e non solo.

Insomma, il gadget ci sembra meraviglioso. Voi cosa ne pensate?

