Apple sta lavorando a nuovi monitor con SoC Apple Silicon all'interno

Apple potrebbe star lavorando a diversi nuovi monitor intelligenti, dotati di processore Apple Silicon. A riportarlo è un nuovo rapporto di Bloomberg appena trapelato sul web. Di fatto, la mela ha lanciato pochi mesi or sono il primo Pro Display XDR e ha tolto dal commercio il Thunderbolt Display. Adesso potrebbe star studiando nuove soluzioni premium, ancora più intelligenti e ricche di funzionalità.

Cosa sappiamo dei nuovi monitor di Apple?

Torniamo indietro nel tempo, precisamente a marzo 2022: in quel periodo la società ha svelato lo Studio Display e adesso, grazie ad un nuovo rapporto trapelato, scopriamo che sta lavorando a nuovi smart screen per la produttività. Ci dovrebbe anche essere in cantiere l’erede del Pro Display XDR lanciato nel lontano 2019.

Non di meno, apprendiamo che i nuovi pannelli saranno più incredibili che mai, visto che saranno dotati del processore Apple Silicon. Al momento lo Studio Display dispone dell’A13 Bionic ma i nuovi saranno ancora più potenti. La roadmap di lancio è al momento sconosciuta, ma vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

In passato si è parlato tanto del debutto di uno schermo miniLED da 27″ ma questo non è mai arrivato. Si dice che dovrebbe essere il primo display con ProMotion, ma ad oggi nulla è stato confermato. Ipotizziamo solo che saranno prodotti di fascia alta con prezzi altissimi. Non sappiamo se l’OEM di Cupertino aggredirà anche la fascia “economica” del mercato con qualche articolo avente un costo inferiore ai 1000€. Staremo a vedere.

Nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi un’offerta a tema Apple davvero molto interessante: il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 si porta a casa con soli 969,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

