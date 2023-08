Apple sta già lavorando ai processori del futuro (A19 Bionic e Silicon M5)

Stando a quanto si apprende da una recente indiscrezione emersa in rete, sembra che Apple sia al lavoro sui processori del futuro. Nello specifico, pare che siano già in cantiere il SoC Silicon M5 e l’A19 Bionic. Certo, manca moltissimo al debutto di queste soluzioni che, secondo i piani, non dovrebbero arrivare prima del 2025 o 2026. Questo rappresenta l’approccio lungimirante dell’azienda di Cupertino, in un momento storico in cui, mentre gli altri guardano all’immediato futuro, la mela guarda lontano.

Cosa sappiamo dei prossimi processori di Apple?

Di fatt, anche se l’A17 Bionic che vedremo in iPhone 15 sembra essere promettente, pare che tutti gli occhi siano puntati sull’A19 Bionic, almeno sul fronte smartphone. Sul versante computer invece, M5 dovrebbe essere una vera rivelazione. Senza contare che, tutti i SoC, anche quelli più potenti (Pro, Max, Ultra), fanno capire come la compagnia voglia fornire opzioni pensate per tutte le esigenze dei consumatori, da quelli più comuni alle case di produzione e grandi realtà industriali. Tuttavia, ogni innovazione ha la sua sfida; certo, ci sono chip che sono già in cantiere ma altri potrebbero non vedere mai la luce. Nel corso della produzione di massa ergono tutti i problemi e le difficoltà strutturali legate ai limiti della tecnologia attuale.

Ad ogni modo, è interessante vedere come le speculazioni e le indiscrezioni sui prossimi M5 e A19 Bionic siano già trapelate online; i due processori dovrebbero essere costruiti con il nodo architettonico a 2 nanometri di TSMC, ma per il momento pensiamo a ciò che sta per arrivare sul mercato, ovvero iPhone 15 Pro con il suo A17 Bionic. Il lancio è previsto per il 12 o 13 settembre, mentre la commercializzazione dovrebbe avvenire entro fine mese.

