Apple sta davvero lavorando ai nuovi MacBook con schermo OLED

Apprendiamo sempre più indiscrezioni relative ad un ipotetico nuovo MacBook con schermo OLED in arrivo da Apple. Si dice che il modello in questione non sia un prodotto della gamma Pro, bensì uno della linea Air.

L’OEM di Cupertino è intenzionato a portar questa tecnologia su più prodotti nel prossimo futuro e i fornitori si dice che siano già al lavoro per far ciò. Di fatto, scopriamo che Samsung Display sta creando un nuovo display OLED da 13,3 pollici per un ipotetico MacBook Air di nuova generazione, mentre LG Display starebbe sviluppando le unità per iPad Pro da 11 e 13 pollici. In realtà, la rivale Samsung potrebbe prendere comunque una fetta degli ordini di tablet Apple, secondo quanto riporta il portale coreano di The Elec.

MacBook con schermo OLED? Cosa ha in mente Apple?

Si dice che l’azienda di Tim Cook abbia intenzione di portare sul mercato i nuovi dispositivi con schermo OLED; vedremo dapprima i laptop fanless, poi gli iPad Pro e solo alla fine i MacBook Pro di fascia alta. Secondo l’analista e CEO di DSCC Ross Young, non vedremo il primo portatile con questa tecnologia prima del 2024.

Inoltre, secondo The Elec, il test su uno schermo OLED relativo ad un MB Air dovrebbe essere propedeutico per il lancio di un futuro MacBook Pro top di gamma.

