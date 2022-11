Apple sospende parte della produzione di AirPods Pro (2022)

Apple ha appena sospeso parte della produzione delle AirPods Pro (2022) presso un fornitore per via di alcuni problemi che sono sorti nel processo di costruzione degli auricolari. A riportarlo è un leak proveniente dal solito analista della mela.

Ming-Chi Kuo infatti, afferma che il fornitore cinese Goertek è stato incaricato di sospendere la produzione e l’assemblaggio degli AirPods Pro (2022) per via di alcuni problemi sorti in fase di realizzazione.

In una serie di tweet pubblicati sul noto social network dell’uccellino blu, il tipster insider della compagnia di Cupertino ha dichiarato che, per far fronte a questa problematica, il produttore cinese Luxshare ha dovuto ampliare la produzione di cuffiette Bluetooth TWS di Apple. Al momento si apprende che questa azienda è l’unica che sta realizzando gli AirPods Pro (2022). Intanto sappiate che il costo di questi auricolari è sceso a 298,64€, non un grandissimo sconto ma è bene segnalarlo perchè nel prezzo di listino sono incluse anche le spese di spedizione.

AirPods Pro (2022): cosa succede con la produzione?

Kuo dichiara che “La sospensione della produzione da parte di Goertek è più probabilmente dovuta a problemi di produzione piuttosto che a problemi di domanda”, ma non ha specificato cosa sia successo nello specifico e quali problemi siano accorsi. Inoltre, non si sa quando Goertek riprenderà la produzione. Speriamo che questa crisi non influisca sull’offerta di AirPods visto che stiamo andando incontro al periodo di shopping più fiorente dell’anno, con all’interno il Black Friday e il Natale.

(3/6)

Apple's key supplier Goertek officially announced on November 8 that the company recently received a notice from a major overseas client to suspend the assembly production for a smart acoustic product. My latest survey is as follows. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 8, 2022

Giusto per chi non lo sapesse, i nuovi AirPods Pro (2022) sono stati presentati a settembre durante il keynote di lancio di iPhone 14, Apple Watch Series 8 e Watch Ultra. Al momento sono disponibili un po’ ovunque; speriamo che l’offerta riesca a reggere la domanda elevata prevista per le prossime settimane.

Se li volete comprare comunque, sappiate che su Amazon si trovano a 298,64€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.