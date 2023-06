Apple Smart Keyboard trasforma il tuo iPad in un laptop con soli 159€

Acquista la Apple Smart Keyboard a soli 159 euro, invece di 199 euro. Trasformerai il tuo iPad 9 in un vero e proprio laptop. Questa super offerta la trovi solo su MediaWorld grazie alla nuova promozione Porta in Vacanza la Tecnologia. Un’occasione pazzesca da non lasciarsi sfuggire. Si tratta di una cover con tastiera leggera e sottile, compatibile con iPad Air 10,5″, iPad 10,2 pollici e iPad Pro 10,5″.

Comoda come una tastiera di dimensioni standard, la Smart Keyboard è super efficiente. Non ha bisogno di essere ricarica, basta aprire la custodia e inserire il tablet nell’apposito alloggio per trasformarlo in un pratico schermo su cui digitare comodamente tutto ciò che vuoi. Ultraportatile, è stata realizzata proprio per facilitare chi ha bisogno di scrivere anche in mobilità senza interruttori né cavi.

Apple Smart Keyboard: il tuo iPad si trasforma in un secondo

Trasforma il tuo iPad in un computer grazie ad Apple Smart Keyboard. La sua tecnologia avanzata ti permette di gestire la digitazione come su un normale notebook, ma molto più portatile e comoda da avere sempre con te. In un attimo e senza bisogno di pairing si connette direttamente al tuo iPad ed è subito pronta all’utilizzo. Impermeabile, non teme l’acqua e nemmeno una tazza di caffè rovesciata sopra.

E se non ti serve la pieghi dietro la scocca come una normale cover senza utilizzarla. Intanto è leggerissima, quindi non ti sembrerà nemmeno di averla. Te ne accorgerai soltanto quando, grazie a lei, potrai digitare comodamente come davanti al tuo computer o notebook. Insomma, approfitta ora di questa incredibile offerta. Vai su MediaWorld e acquista la Smart Keyboard a soli 159 euro, invece di 199 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.