Apple Silicon M3: uno sguardo approfondito ai nuovi processori

Da pochissimi giorni Apple ha presentato i nuovi processori Apple Silicon M3; i chipset promettono prestazioni incredibili visto che sono costruiti su un’architettura a 3 nanometri. Ma cosa sono in grado di fare e cosa indica il passaggio all’architettura next-gen? Osserviamoli nel dettaglio in questo articolo completo.

Apple Silicon M3: tutti i dettagli dei nuovi processori

Come detto, la line-up di Apple del 2023, la serie Silicon M3, si poggia su un’architettura a 3 nanometri; anche se l’M3 base, il pro e il Max sono differenti, hanno delle caratteristiche in comune. In primo luogo supportano tutti la nuova GPU di ultima generazione con Ray Tracing al seguito. Questa feature serve per avere una grafica più realistica e un rendering di scene complesse di altissima qualità nei giochi e nei programmi video 3D.

C’è poi la decodifica AV1; in poche parole, questa serve per fare in modo che un video di alta qualità vada più velocemente rispetto a quello avente codec di altro genere.

Analizziamo poi i singoli SoC: l’M3 base ha una CPU da 8 core e una GPU da 10 core; supporta fino a 24 GB di memoria unificata.

M3 Pro invece ha una CPU a 12 core e una GPU a 18 core e supporta la memoria unificata fino a 36 GB.

M3 Max invece, parte con una CPU da 16 core e da una GPU a 40 core, con memoria unificata fino a 128 GB.

Si noti che il modello base è più veloce del 35% rispetto all’M1 in termini di performance sulla CPU e fino al 65% in prestazioni sulla GPU. Allo stesso modo, M3 Pro è più veloce del 30% rispetto all’M1 Pro sulla CPU e fino al 40% sulla GPU. M3 Max infine, sembra essere fino all’80% più veloce di un M1 Max sul fronte CPU e fino al 50% sulla scheda video. Capite bene il salto quantico che c’è stato dalla prima generazione, vero?

Dulcis in fundo, tutti gli M3 vantano un Neural Engine di ultima generazione che promette prestazioni fino al 60% superiori rispetto a quelle viste con un M1 base.

