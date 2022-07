Apple: si parla già della seconda generazione del visore AR/VR

Stando a quanto rivelato dal portale di ETNews, sembra che il primo visore di casa Apple dedicato alla realtà mista (AR e VR) sia prossimo al debutto. Tuttavia, mancano ancora pochi mesi (circa 8/9) prima di vederlo in circolazione. Il lancio è previsto per l’inizio del 2023. La secona generazione dello stesso invece, potrebbe arrivare già nel 2024. Pare che sia già in sviluppo.

Non di meno, si scopre che i fornitori si stanno preparando alla produzione di massa del primo headset della mela; dovrebbe avvenire nel quarto trimestre dell’anno, mentre il lancio pare che sia previsto per il keynote primaverile. Segnaliamo che il volume di unità iniziale non pare essere molto elevato. Probabilmente, arriveranno pochissime unità nei primi mesi… anche perché il visore potrebbe costare moltissimo.

Cosa sappiamo del visore di Apple?

Il gadget indossabile dovrebbe avere uno schermo micro-OLED realizzato da Sony e LG Display, ma potrebbe anche avere un design accattivante e sottile, con un cinturino derivato direttamente da quello Sport di Apple Watch. Sembrano esserci anche dei moduli 3D sviluppati da LG Innotek e delle fotocamere speciali realizzate da un fornitore cinese misterioso.

L’hdeaset avrà funzionalità pensate appositamente per l’intrattenimento e per il gaming, ma farà da apripista al secondo modello che si dice essere quello più “mainstream” e commerciale. Inoltre, sarà più leggero e con un’estetica molto più “classica”. Dovrebbe uscire nel 2024 e potrebbe essere in grado di fare chiamate e videocall in altissima risoluzione grazie a delle soluzioni particoalri di LG Innotek. Vi invitiamo a prendere questi rumors con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

