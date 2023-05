Apple si aspetta grossi guadagni dai visori per la realtà mista

Apple ha molta fiducia nella tecnologia “wearable”, da una recente intervista, è emerso che il CEO di Cupertino si aspetta di guadagnare oltre 39,433 miliardi di dollari solo grazie ai visori per la realtà mista in arrivo, entro il 2030.

Andiamo con ordine: brevissimo ci sarà la WWDC2023. Si terrà il prossimo 5 giugno e durerà fino al 9 dello stesso mese. Oltre a conoscere gli aggiornamenti dei software per iPhone, iPad, Mac e così via, la mela introdurrà finalmente il concetto di “metaverso” all’interno della sua filosofia presentando un headset per la realtà mista (virtuale e reale); gli esperti sono convinti che questo sarà un grande successo per la società, anche se, almeno in una prima fase iniziale, i vantaggi potrebbero non essere così evidenti per l’azienda.

Apple: il visore potrebbe portare ingenti guadagni, anche se…

Sappiamo che Tim Cook annuncerà il suo visore per la realtà mista durante la Worldwide Developers Conference che si terrà fra pochissimi giorni. Gli esperti hanno iniziato già a fare le prime previsioni in merito per capirne l’eventuale potenziale. Si pensa che questo wearable contribuirà al 10% del fatturato totale della compagnia entro il 2030; a dirlo, l’analista Gene Munster. In poche parole, porterà grossi benefici all’OEM di Cupertino anche se questi non avverranno nell’immediato. La supposizione di Munster si basa sulla domanda – sempre più evidente – di esperienze nuove nel campo della tecnologia da parte dell’utenza:

“Credo che la tendenza verso esperienze tecnologiche di consumo più coinvolgenti continuerà, il che dovrebbe aprire la strada a un solido mercato delle cuffie. Entro il 2030, credo che il segmento dei dispositivi indossabili/occhiali potrebbe rappresentare il 10% delle vendite di Apple, un business di dimensioni simili a quello di Mac e iPad di Apple oggi.”

Ovviamente non ci aspettiamo di vedere un successo immediato con l’headset di Apple; complice anche il prezzo iniziale (si vocifera che sarà di circa 3000 dollari), le vendite iniziali potrebbero essere molto basse ma nel tempo potrebbero portare però i loro frutti.

