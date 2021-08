Apple si assicura la maggior parte della capacità di produzione a 3 nm di TSMC su Intel: questo è quanto rivelato da un recente report emerso online.

Apple batte tutti sul campo con i chipset a 3 nm

Mentre TSMC è sulla buona strada per la finalizzazione della sua tecnologia di processo a 3 nanometri; si scopre che la produzione in serie è prevista per la seconda metà del prossimo anno e ora un nuovo rapporto ha rivelato che la maggior parte dello stock dei futuri chipset con questa architettura sia stata assicurata da Apple.

Secondo un rapporto del DigiTimes, il colosso con sede a Cupertino sarà il principale cliente della produzione 3nm di TSMC nel 2022. Il produttore di iPhone sarà seguito da AMD e NVIDIA. Sfortunatamente, Intel non sarà in grado di offrire chip a 3 nm fino al 2023. In particolare, questa notizia contraddice i rapporti precedenti, che affermavano che persino Intel si era assicurata la maggior parte della capacità di produzione a 3 nm di TSMC.

Secondo l'ultimo rapporto, è improbabile che il più grande produttore di chip a contratto del mondo evada gli ordini per Intel fino al 2023. In altre parole, Apple sarà il principale cliente di TSMC per la sua tecnologia di processo più avanzata. A partire da ora, le capacità di produzione a 7 nm e 5 nm di TSMC stanno raggiungendo i loro limiti e dovrebbe iniziare la produzione di massa dei SoC a 3 nm entro la seconda metà del 2022.

Poiché l'azienda di Cupertino sarà una delle prime realtà a godere di queste soluzioni, anche iPhone e altri prodotti della mela come i Mac potrebbero trarne vantaggio, adottando il processo all'avanguardia.

È interessante notare che un altro rapporto del DigiTimes aveva anche affermato che, finora, il produttore di iPhone rappresenta oltre il 20% delle entrate totali dei wafer di TSMC.

