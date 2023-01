Apple sarà l'unica azienda a realizzare processori a 3 nanometri nel 2023?

Probabilmente Apple sarà l’unica grande azienda a svelare dei processori a 3 nanometri nel corso del 2023; sembra infatti che Qualcomm si trovi “in un gran dilemma”, stando a quanto riportano i dati.

Apprendiamo oggi che la mela potrebbe essere una delle poche realtà tech a svelare nel 2023 un chip realizzato con un nodo architettonico a 3 nanometri. Pare che Qualcomm e MediaTek siano pronte a saltare questa tecnologia.

Perché Apple sarà l’unica azienda a lanciare chip a 3 nm?

Secondo quanto riportato dal nuovo rapporto del DigiTimes, i due chipmaker Qualcomm e MediaTek pare che siano ancora incerti se proseguire nello sviluppo di soluzioni a 3 nm nel corso del 2023. Gli OEM Android infatti, affermano che non pensano che ne valga la pena per via delle “prospettive di vendita poco chiare per telefoni Android.” Attenzione però: non è detto che i due brand abbiano preso una chiara decisione in merito. È vero che vogliono tenere il passo con il colosso di Cupertino, ma sembra che ci sia qualcosa che li stia frenando.

Le fonti suggeriscono che uno dei motivi per non investire in questa architettura potrebbe essere legato allo scenario attuale nel mondo della telefonia mobile Android, dove si assiste ad una lenta e progressiva discesa della domanda. Inoltre, il costo dei wafer pare che stia scoraggiando le due compagnie produttrici di processori. Entrambe le aziende pare che siano “intrappolate in un dilemma sull’opportunità di seguire l’aggiornamento del processo di Apple nel 2023“, secondo quanto si legge.

Tuttavia, il report aggiunge anche che Qualcomm si troverà a dover fare una scelta forzata nell’andare incontro ai chip a 3nm per consentire alle aziende come Samsung di mantenere il guanto di sfida ad Apple.

Tim Cook, probabilmente, adotterà questa architettura (creata da TSMC) per i SoC dei futuri MacBook Pro, ma anche per i modelli Pro/Ultra di iPhone 15. La produzione di massa di questi chip è già iniziata.

