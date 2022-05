Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Nintendo, Dyson e non solo: eBay SBRICIOLA i prezzi (20 occasioni d'oro)

Scommetti che prezzi così freschi non li trovi da nessun’altra parte? Con i Fresh Sales degli eDays di eBay puoi risparmiare due volte. Infatti, lo speciale codice sconto riduce il prezzo anche di prodotti già scontati! Ecco perché porti a casa prodotti dei migliori brand investendo molto meno.

Apple, Samsung, Xiaomi, Dyson, OPPO, ma anche console Microsoft e Nintendo oppure TV LG o ancora elettrodomestici di alta qualità. Una promozione così ghiotta, che il coupon è limitato a due utilizzi per utente: sarai abbastanza veloce da accaparrarti le occasioni più ghiotte, prima che i magazzini siano svuotati?

Per aiutarti, ho selezionato 20 occasioni imperdibili. Le ho ordinate tutte per prezzo e godono tutte di spedizioni gratis. Ricorda però: per ottenere il prezzo più basso, è necessario applicare sempre il codice “MENO15EDAYS” prima di completare il pagamento.

SAMSUNG SM-G780G GALAXY S20 FE 6+128GB a 288,15€ invece di 569€.

Dyson Cyclone V10 Motorhead a 322,15€ invece di 429€.

APPLE IPHONE SE 2022 128GB ROSSO 128GB a 387,59€ invece di 587€.

Orologio CASIO F-91W intramontabile orologio digitale vintage a 16,14€ invece di 29€.

Dyson Pure Cool Link Bianco/Argento purificatore con 2 Anni Di Garanzia a 278,80€ invece di 449€.

XIAOMI REDMI NOTE 11 4G 4/128GB a 159,80€ invece di 188€.

XIAOMI MI PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER 5.0 GREY a 18,27€ invece di 21,50€.

XIAOMI MI TRUE WIRELESS EARBUDS BASIC 2 a 17,42€ invece di 35€.

XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 128GB 6GB RAM a 203,99€ invece di 239,99€.

REALME C25Y 128GB GLACIER BLUE a 114,74€ invece di 134,99€.

NEW NINTENDO SWITCH V2 1.1 JOY ROSSO BLUE GARANZIA ITALIA a 231,16€ invece di 271,95€.

LG Tv 55UP75006LF 55″ Quad Core Processor 4K Smart Tv Wi-Fi 2021 a 339,99€ invece di 399,99€.

SAMSUNG GALAXY A13 a 131,74€ invece di 154,99€.

SAMSUNG GALAXY A52S 6GB di RAM 264€.

OPPO A16s PEARL BLUE 64GB a 118,99€ invece di 139,99€.

Apple iPhone 13 5G 128GB Pacific Blue a 739,90€ invece di 839,90€.

Macchina del caffè Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me a 42,41€ invece di 49,90€.

Microsoft Xbox Series S Bianco 512 GB a 237,91€ invece di 279,90€.

Apple iPhone 13 5G 256GB a 759,90€ invece di 859€.

OPPO A94 5G 8GB di RAM a 186,99€ invece di 219,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.