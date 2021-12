Mercato wearable: Apple e Samsung ai vertici della classifica

Il mercato dei dispositivi wearable al Q3 2021 vede Apple e Samsung ai vertici della classifica, sebbene l'intero settore sia ancora interessato dalla grave crisi dei semiconduttori. Durante il terzo trimestre del 2021, secondo gli ultimi dati pubblicati da IDC, il colosso di Cupertino è ancora al primo posto della classifica con 39,8 milioni di dispositivi wearable venduti (smartwatch + dispositivi audio) e con il 28.8% di market share. Samsung, invece, si posiziona al secondo posto con 12,7 milioni di dispositivi venduti e il 9.2% di market share.

Com'è andato il mercato wearable per Apple e Samsung?

Considerando le prestazioni dei due colossi hi-tech nella loro interezza, notiamo che Apple ha perso il 3.6% di market share rispetto il Q3 del 2020 passando da 32.8% di market share al 28.8%; Samsung, di contro, è cresciuta del 13.8%. L'ottima prestazione dell'azienda di Seul è riconducibile alle ottime vendite della serie Samsung Galaxy Watch4, spesso in vendita come bundle per l'acquisto di dispositivi mobile di fascia alta.

Sebbene Xiaomi si sia posizionata al terzo posto della classifica con il 9.2% di market share – lo stesso di Samsung -, il colosso cinese è quello che più di tutti ha registrato un crollo vertiginoso perdendo il 23.8% di crescita passando dal 13.2% del Q3 2020 al 9.2% del Q3 2021. Huawei, infine, agguanta il quarto posto della classifica grazie a una crescita del 3.7%.