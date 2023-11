Apple rilascia un nuovo firmware per gli AirTag

In queste ore apprendiamo che Apple ha da poco rilasciato un nuovo firmware per i suoi tracker GPS, gli AirTag. Scopriamo insieme quali sono le novità che il software porta con sé.

AirTag si aggiorna: cosa cambia?

Prima di procedere vi ricordiamo che il firmware ha il codice 2A61, mentre quello uscito poco meno di un anno fa (a dicembre 2022) receva la dicitura “A236”. Di fatto è passato quasi un anno da quando la mela ha aggiornato i suoi piccoli gadget Bluetooth. Bisogna ammettere che non è mai facile intuire quali siano le features correlate agli update degli AirTag.

Ad oggi il rollout del software non è ancora completo; il rilascio avviene in più periodi; alcuni utenti lo riceveranno in queste ore, altri invece il 7 novembre mentre una quota aggiuntiva il 14 di questo mese. Sarà disponibile per tutti dal 28 di novembre. Inoltre vi ricordiamo che non è possibile forza un aggiornamento per gli AirTag; avviene in automatico mediante un iPhone connesso. Per controllare la versione attuale degli AirTag vi basterà andare nell’app “Dov’è” e seguire le istruzioni.

