Apple rilascia macOS Monterey 12.5.1: scaricatelo ora!

In queste ore, Apple ha rilasciato iOS 15.6.1 e iPadOS 15.6.1. per iPhone e iPad compatibili, ma ha anche distribuito macOS Monterey 12.5.1 a tutti i suoi utenti. Questa versione include tanti aggiornamenti di sicurezz.

Ricordiamo che la versione 12.5.1 arriva un mese dopo la variante 12.5 che non è risultata esente da bug, purtroppo. Questo firmware fixa e sistema tutti i problemi accorsi finora. Come si fa a scaricarla? Semplice: dovete avere un Mac compatibile (quasi tutti gli ultimi), andare nelle impostazioni (preferenze di sistema), cliccare su Aggiornamnto software e seguire la procedura. Sarà un gioco da ragazzi.

Apple: cosa cambia con il nuovo software per Mac?

Stando al log delle modifiche rilasciato dall’azienda, questa versione di macOS Monterey migliora la sicurezza dei computer stessi ed è consigliato per tutti gli utenti. Risolve anche alcune vulnerabilità del kernel e del Webkit. Vi consigliamo di aggiornare immediatamente.

Cosa vi consigliamo noi?

Vogliamo suggerirvi oggi l’acquisto di un prodotto davvero eccezionale: stiamo parlando del MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2. È un device fanless, ovvero senza ventole e questo fa sì che il device risulti sempre super sottile e silenzioso. È leggerissimo e non pesa nulla. Nel vostro zaino quotidiano non lo sentirete nemmeno. Attenzione perché leggero non vuol dire “poco prestante”. Lui è potentissimo ed è in grado di eseguire compiti pesantissimi senza il minimo sforzo.

Lo portate a casa a 1476,00€ con spedizione gratuita da Amazon. Il risparmio c’è e si sente e vi consigliamo di approfittarne ora. Prendendolo da questo sito riceverete tutto il supporto necessario del costruttore, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia, c’è l’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche la domenica e nei festivi, fino a mezzanotte e troviamo tanti altri vantaggi. Insomma, fate presto perché a questo prezzo è davvero interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.