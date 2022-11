Apple rilascia la terza beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Ci siamo: il debutto della release pubblica di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 è alle porte; intanto, in questi giorni Apple ha rilasciato i nuovi firmware in beta. Fra le novità più rilevanti citiamo il supporto per gli schermi esterni con Stage Manager, l’app Freeform e non solo.

Andiamo con ordine: il colosso di Cupertino ha da poco distribuito la terza beta di questo prossimo bis update per iPhone e iPad. Ovviamente è destinata ai programmatori e agli sviluppatori, nonché ai beta tester pubblici. Non ci sentiamo di consigliarla al grande pubblico perché potrebbe essere ricca di problemi e bug. Meglio installarla su un device muletto o che non sia il vostro daily driver. Questa beta arriva una settimana dopo il rollout della seconda. Si scarica gratuitamente dal sito di Apple Developer Programm via OTA; basta aver un account certificato e ufficiale.

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 beta 3: le ultime novità di Apple

In primo luogo dobbiamo riportare la meravigliosa app Freeform che è una lavagna bianca che può venir utilizzata per prendere appunti, fare disegni, schizzi, brainstorming di idee, progetti e non solo, il tutto in condivisione con altri utenti in tempo reale. Questa app arriverà su iPad, iPhone e Mac.

Sul tablet invece, ci sarà il supporto alle funzionalità extra di Stage Manager, espandendo il supporto fino ad otto app in contemporanea su monitor esterno. C’è il supporto al nuovo standard per la smart home Matter che funziona con l’app Home. Non di meno ora gli utenti potranno segnalare all’azienda le chiamate SOS di emergenza partite in maniera involontaria. In più ora ci sono nuove modifiche all’Always On Display di iPhone 14 Pro che lo renderanno ancora più smart ma soprattutto, meno energivoro.

