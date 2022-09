Apple rilascia la settima beta di macOS 13 Ventura

In queste ore, il colosso di Cupertino ha appena rilasciato la settima beta di macOS 13 Ventura agli sviluppatori. Scopriamo cosa cambia con questa nuova iterazione del software di Apple per computer portatili e desktop.

L’azienda di Tim Cook ha lanciato oggi il rollout del nuovo firmware per computer proprietari. Il sistema operativo è prossimo al debutto ma non sappiamo ancora quando verrà distribuito in maniera ufficiale. Intanto, comunichiamo che è approdata la settima beta per sviluppatori, arrivata due settimane dopo la sesta.

Apple distribuisce macOS 13 Beta 7 per sviluppatori: ecco cosa cambia

Ovviamente, per scaricare questa versione del firmware occorre essere degli sviluppatori o avere un account programmatore dedicato. A questo punto, si potrò andare sul sito di Apple Developer Center e scaricare e installare il tutto nel classico modo che tutti conosciamo (via OTA) direttamente dalle Preferenze di sistema.

Le novità di macOS 13 Ventura

In primo luogo, macOS 13 introduce Stage Manager, un multitasking di nuovo livello che permette agli utenti di usare un’app mentre le altre rimangono pronte e operative. Il passaggio da un software all’altro è pressocché immediato.

Non possiamo non citare Continuity Camera che vi permetterà di usare l’iPhone come una webcam per il Mac: questa chicca introduce tre nuovi elementi: Center Stage, Desk View e Studio Light.

Con Handoff si potranno trasferire le chiamate FaceTime da un dispositivo Apple all’altro; Messaggi ha tante features nuove, come la possibilità di annullare un messaggio dopo averlo inviato, condividere cose con SharePlay e non solo. Tutte le modifiche sono presenti anche in Mail. Si possono pianificare e annullare dopo l’invio per un totale di 10 secondi. Arriva l’app del Meteo e dell’orologio su Mac e con Safari avremo accesso alle schede di lavoro condivise.

macOS Ventura arriverà insieme ad iPadOS 16 nel corso dell’autunno. Restate connessi con noi per conoscere le ultime novità in merito. Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo MacBook Air (2022) a soli 1376,10€ con spedizione gratuita da Amazon.

