Apple rilascia la nuova beta di watchOS 9

Apple ha appena rilasciato la seconda beta di watchOS 9 agli sviluppatori e utenti beta pubblici. In poche parole, le persone saranno in grado di provare il firmware con notevole anticipo rispetto al debutto pubblico previsto per la fine di settembre.

Facciamo il punto: l’azienda di Cupertino ha appena rilasciato la nuova beta del futuro watchOS 9 agli utenti beta pubblici. Così facendo, anche i “non programmatori” saranno in grado di vedere in anteprima le funzionalità di questo firmware. Segnaliamo che la beta è arrivata due settimane dopo il rilascio della prima (sarebbe l’equivalente della quarta beta per sviluppatori).

watchOS 9: cosa ci aspettiamo?

Se volete provarla (a vostro rischio e pericolo perché potrebbe presentare diversi bug), sappiate che dovrete avere il vostro iPhone aggiornato alla beta di iOS 16. Una volta installata questa, dovrete installare il profilo adeguato per Apple Watch.

Come si fa quindi a scaricarlo? Una volta fatto tutto, vi basterà andare in Generale, cliccare su Aggiornamento software anche dall’app Apple Watch su iPhone. Vi ricordiamo che dovrete avere l’orologio con una batteria pari al 50% e dovete avere il telefono in linea d’aria molto vicino al gadget indossabile.

Con watcOS 9 arriva una nuova modalità di monitoraggio del sonno che aggiunge nuove fasi e permette al wearable di gestire anche la fase REM Core o il sonno profondo. C’è perfino la sezione “Farmaci” all’interno dell’app Salute che manda avvisi per ricordare quando prendere un determinato farmaco, una vitamina o un integratore.

Ci sono nuovi quattro quadranti: Lunar, Metropolitan, Playtime, Astronomy. L’ECG supporta la cronologia delle (eventuali) fibrillazioni atriali; non dimenticate che vi sono i nuovi allenamenti personalizzati per nuotatori, triatleti, corridori. Concludiamo con le azioni rapide e con nuovi update alle app Promemoria e Calendario.

Se volete un orologio intelligente della mela, vi consigliamo l’Apple Watch SE con cassa Midnight da 40 mm a soli 269,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.