Apple rilascia la nuova beta di iOS 16.6: cosa dobbiamo aspettarci?

Apple ha appena rilasciato la terza beta pubblica di iOS 16.6 e iPadOS 16.6; ma cosa cambia con questa iterazione? Scopriamolo insieme nell'articolo completo. È compatibile con tantissimi modelli di iPhone, anche con quelli di recente generazione.

iOS 16.6: le novità di Apple

Come detto in calce, l’OEM di Cupertino ha appena distribuito la nuova beta di iOS 16.6 ma arriva anche per iPad; è disponibile per sviluppatori e per utenti beta pubblici. Ora chiunque può testare il software anche se noi consigliamo di non installare questi firmware sul vostro dispositivo principale. Bisogna avere un account dedicato ed essere iscritti al programma di beta testing gratuito. Una volta fatto ciò, occorre andare su Generale, cliccare su Aggiornamento software, pigiare su quelli beta e selezionare l’ultimo. Le novità sembrano essere molto poche ma pare che la mela stia gettando le basi per il major update di settembre, iOS 17.

