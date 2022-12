Apple rilascia iOS e iPadOS 16.3 Beta: cosa aspettarci?

In queste ore scopriamo che Apple, dopo aver rilasciato le versioni ufficiale di iOS e iPadOS 16.2, ha anche distribuito l’iterazione 16.3 Beta 1 dei suddetti firmware. Possiamo già dare una prima occhiata alle features di cui disporranno; mettetevi comodi.

iOS e iPadOS 16.3: le novità di Apple

Come detto, poco fa l’OEM di Cupertino ha rilasciato sul mercato la prima grande versione prototipale di iOS 16.3 (e iPadOS, ovviamente) a programmatori e Beta tester pubblici. Per scaricarla via OTA vi ricordo che occorre disporre di un account sviluppatore registrato presso il sito ufficiale della mela. Il download è gratuito ma è pieno di bug, quindi vi invitiamo sempre a non installare software simili sui vostri gadget daily driver, ovvero che utilizzate nella vita di tutti i giorni.

A prima vista, iOS 16.3 sembra un minor upgrade rispetto alle precedenti versioni, ma è presto per dirlo. Sicuramente troviamo il token di sicurezza che aggiunge un nuovo livello di protezione al proprio account ID Apple. A cosa serve? Semplice: gli utenti potranno disporre di una chiave di sicurezza certificata FIDO fisica al posto della classifica autenticazione che si è soliti fare quando si accede ad un ID Apple da un nuovo terminale. Anacronistico? Non proprio; piuttosto diciamo che è un metodo super-super sicuro.

Fra le altre cose citiamo un nuovo processo per il trasferimento dei brani da HomePod ad iPhone e viceversa. Vi terremo aggiornati con tutte le novità del firmware; per ora sono solo queste.

