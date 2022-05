Apple realizzerà una custodia smart molto particolare

Apple sembra aver brevettato una rivoluzionaria custodia in grado di sviluppare una UI pensata per il gaming o per la fotografia e molto altro ancora.

In un patent appena emerso in queste ore, scopriamo che l’OEM di Cupertino ha inventato un accessorio che potrebbe supportare i sistemi di comunicazione wireless near-field. Stando a quanto si apprende da PatentlyApple, il gadget in questione modificherebbe ad hoc la UI dell’iPhone a seconda dell’utilizzo.

Apple: come funziona la cover smart?

Facciamo un esempio: inserito nella nuova cover pensata per “lo sport”, l’iPhone potrebbe essere in grado di modificare la UI con una pensata per gli allenamenti; con la cover “audio”, la UI del telefono potrebbe risultare simile a quella di un player musicale e via dicendo. Il telefono quindi, entrando in queste custodie speciali, modificherebbe ad hoc la sua interfaccia per agevolare l’utilizzo del device stesso.

Il patent suggerisce anche cover che potrebbero essere pensate per l’uso in auto (magari in una Apple Car?). Ad ogni modo, la mela ha realizzato un altro brevetto che spiega come un iPhone potrebbe modificare le sue impostazioni per agevolare così la navigazione su CarPlay.

Cosa ne pensiamo noi? Onestamente l’idea è molto carina e funzionale. Con la creazione di cover speciali, la compagnia potrebbe espandere le potenzialità dei melafonini, andando a colmare un divario con i device Android. Pensiamo ai gaming phone con accessori che si staccano e si rimuovono come trigger, pad e molto altro.

A tal proposito poi, se cercate un joypad universale per telefoni (iOS e Android) con cui giocare a PUBG Mobile, COD Mobile, Apple Arcade e molto altro, vi suggeriamo l’acquisto del Razer Kishi a 109,99€ con spedizione gratuita. E uno degli accessori più venduti: fateci un pensierno se amate il gaming da mobile. Se invece volete un joypad con cui giocare su iPad, per esempio, noi vi consigliamo il controller di Xbox Elite (143,42€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.