Apple realizzerà dei processori a 4 nanometri in America

Stando a quanto leggiamo in rete in queste ore, apprendiamo che Apple ha intenzione di aprire uno stabilimento di processori (di TSMC) in Arizona. All’interno dell’impianto realizzerà chipset a 4 nanometri; la tempistica di lancio tuttavia, partirà non prima del 2024. Il merito per la costruzione di questo portale va, ovviamente, all’OEM di Cupertino, stando a quanto dichiara Mark Gurman di Bloomberg.

Cosa sappiamo dell’impianto di chipset in Arizona di Apple?

Occorre fare una precisazione; nonostante noi diciamo di Apple, in realtà lo stabilimento è di TSMC. Inizialmente era stato pianificatoper produrre chipset a 5 nanometri, ma Apple ha cercato di fornire sempre più pressione così che TSMC modificasse i suoi piani in corso d’opera. Ora la struttura sarà in grado di realizzare processori all’avanguardia alla mela… e non solo.

Il chipmaker Taiwanese aveva riferito che avrebbe prodotto un totale di 20.000 wafer al mese in Arizona ma ha anche comunicato che tale piano sarebbe potuto cambiare in itinere. Ora leggiamo che Apple, di questa produzione, comprerà un terzo del totale.

Per chi non lo sapesse, sia Apple che altre grandi realtà si affidano a TSMC per costruire chip e SoC di grandi rilievo. Questo significa che “costruirli in casa” porterà grandi vantaggi per tutti. Il CEO di Apple per esempio, ha detto che questa mossa sarà ottima per tutti, e non solo per i dipendenti stessi. Anche le scorte dei device dovrebbero aumentare a dismisura, così da non dover più assistere a quello che stiamo vedendo ora, con uno squilibrio fra domanda e offerta.

Ne sapremo di più sicuramente nei giorni a venire; si parla di un incontro fra Joe Biden, il segretario Gina Raimondo, il CEO di Apple Tim Cook e il CEO di AMD Lisa Su. Non dovrebbe mancare neppure il CEO di Nvidia Jensen Huang.

Oltre a creare chipset a 4 nanometri, TSMC annuncerà quella che sarà la seconda fase del progetto, volta a coinvolgere la produzione di un impianto che servirà per costruire chip a 3 nm più avanzati.

