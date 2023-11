Apple: questo prodotto non sarà più disponibile dal prossimo anno

Oggi apprendiamo che il famigerato iPad Pro (2022) da 12.9″ con schermo miniLED verrà tolto dal commercio a partire dal prossimo anno. No, non c’è nessun motivo particolare legato a questa vicenda, solo che Apple ha intenzione di passare alla tecnologia OLED per i suoi tablet entro la fine del 2024. Lo suggerisce un documento pubblicato dalla società di TrendForce. Di fatto, se siete interessati ad acquistarne uno, dovreste sbrigarvi: le scorte sono limitate e potrebbero non esserci ancora molti pezzi disponibili nei mesi a venire. Inoltre, su Amazon, il modello base con 128 GB di memoria e con il modulo Wi-Fi costa 1399,99€ al posto di 1469,00€, spese di spedizione incluse.

iPad Pro: il prodotto di Apple che cambierà nel 2024

Leggiamo dal rapporto di TrendForce:

Si stima che il volume delle spedizioni di notebook Mini LED diminuirà di circa il 39% su base annua. Nel frattempo, con l’iPad Pro da 12,9 pollici che dovrebbe essere interrotto nel 2024, si prevede che il volume delle spedizioni di tablet Mini LED diminuirà di circa il 15,6% su base annua, rendendo queste due le uniche applicazioni previste in calo.

Torniamo indietro di un anno: è stato Ross Young, noto analista di settore e CEO di DSCC a ribadire, per la prima volta, che un iPad Pro OLED avrebbe presto il posto del modello con la tecnologia miniLED. Mark Gurman suggerisce che anche l’iterazione da 11″ riceverà questo upgrade abbandonando così, per sempre, i pannelli LCD IPS.

Sotto la scocca dei tablet vedremo dei SoC di ultima generazione (verosimilmente gli M3) e ci saranno tanti GB a disposizione dell’utenza. I display saranno quindi OLED Retina con ProMotion (fino a 1 Hz, come gli attuali iPhone 15 Pro) così da avere, per la prima volta, l’Always On Display anche sui device di grandi dimensioni. Si ipotizza che Apple aggiornerà anche gli Air e i mini ma al momento sono solo indiscrezioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.