Apple: quest'anno ci saranno GROSSI rincari, ecco dove

Brutte notizie per i fan della mela; sembra che Apple voglia aumentare il prezzo di alcuni componenti chiave di iPhone, iPad, Mac e non solo, che sono fuori garanzia. La rimodulazione dei costi dovrebbe avvenire dal 1° marzo 2023.

Apprendiamo in queste ore che l’OEM di Cupertino sta aumentando il prezzo delle batterie sostitutive di tutti gli iPhone fuori garanzia antecedenti il modello iPhone 14 entro la fine dell’anno. L’azienda lo ha dichiarato sul suo portale ufficiale.

Apple aumenterà i costi delle batterie sostitutive dei vecchi iPhone

Nello specifico, leggiamo che, a partire dal 1° marzo 2023 infatti, il prezzo per cambiare una batteria fuori garanzia di un iPhone 12 o un iPhone 13 dovrebbe aumentare di 20 dollari. Ad oggi la mela richiede 69 dollari per cambiare l’accumulatore presente in ogni dispositivo mobile, spese per il lavoro escluse. Questo è quanto si legge da un calcolatore di stima presente sul sito della compagnia.

Segnaliamo che l’aumento dei costi avrà un impatto chiave solo sugli utenti che non hanno un piano AppleCare o AppleCare+ sul proprio device. Di fatto, con quest’ultimo, i clienti possono “non pagare” il costo di una batteria che è scesa sotto l’80% di energia.

Dalle ultime notizie poi, apprendiamo che tale rimodulazione sta avvenendo anche per i Mac e iPad fuori garanzia. I dispositivi che hanno una vecchia cella energetica infatti, potranno godere del cambio a patto di sborsare una cifra superiore di 30 dollari per i MacBook Air e di 50 dollari per i Pro. Brutte nuove anche per i possessori di iPad: cambiare il componente chiave per la gestione dell’autonomia ora costerà 20 dollari in più. Come detto, l’iniziativa sarà valida dal 1° marzo di quest’anno.

